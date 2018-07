Mond ist auf seinem Weg nach Lienz verschwunden

Das Olala ist am Samstag in seine 27. Ausgabe gestartet. Und eigentlich soll dort just am Tag der Mondfinsternis Jerrams sieben Meter breite, naturgetreue Nachbildung über dem Teich von Schloss Bruck schweben. Basierend auf NASA-Bildern repräsentiert jeder Zentimeter der von innen beleuchteten Kugelskulptur fünf Kilometer Mondoberfläche. In Lienz war geplant, dazu Pink Floyds „Dark Side of the Moon“ abzuspielen.