Furioser Hamilton: „Ich glaube an solche Wunder“

Zunächst deutete alles auf einen Sieg von Sebastian Vettel hin, doch als in der Schlussphase Regen einsetzte, überschlugen sich die Ereignisse. Vettel krachte in die Streckenbegrenzung (oben im Video), manche Teams setzten auf Intermediates oder sogar Regenreifen. Hamilton aber blieb extrem cool. Mit den ultraweichen Pneus an seinem Mercedes fuhr er erneut weltmeisterlich. „Ich war schon auf dem Weg in die Box, dann hieß es, draußen bleiben. Zum Glück gab’s fürs Überfahren des Grünstreifens nur eine Verwarnung. Aber egal. Plötzlich spürte ich, es ist alles möglich“, erzählte der vierfache Weltmeister. „In diesem Moment ging es drunter und drüber, aber ich war in dieser Sekunde der ruhigste Typ.“