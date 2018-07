Gestohlene Motorräder in Ungarn wieder aufgetaucht

Freitagmorgen, gegen drei Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt in den Betrieb, ließen sich auch von einer heulenden Sirene und grellen Scheinwerfern nicht von ihrer Tat abhalten. Gestohlen wurden einige 2019er-Modelle von KTM und Honda, die Reitbauer gerade erst bekommen hatte. „Die Diebe haben es wohl auf der Homepage gesehen, dass ich die neuen Modelle angepriesen habe. Aber was soll ich machen? Nur so mache ich ein Geschäft“, sagt Reitbauer, der nach 2005 und 2006 zum dritten Mal zum Einbruchs-Opfer wurde. „Nach den ersten beiden Vorfällen hat mir damals sogar die Versicherung gekündigt, daher habe ich eine Alarmanlage installiert.“