Jaguar von Ex-Minister Böhmdorfer in Flammen

Zwischenfall beim Finale der Ennstal Classic am Samstag in der Steiermark: Der Jaguar des ehemaligen Justizministers Dieter Böhmdorfer geriet beim Start plötzlich in Brand. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Böhmdorfer und sein Sohn Florian, der am Steuer des Oldtimers saß, konnten sich noch rechtzeitig retten und blieben unverletzt.