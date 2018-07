Theaterzeit Freistadt zeigt grandiosen „Jedermann“

Ulf Dückelmann schöpft in „Jedermanns Schuld und Sühne“ aus drei Klassikern: Er verbindet Dostojewskis „Schuld und Sühne“, Ibsens „Wildente“ und den „Jedermann“ von Hofmannsthal. Er dreht diese Quellen voll Verbrechen und Moral in eine dramaturgische Spirale, sodass ein heutiges, heftiges Drama herauskommt: Eine Familie, in der kultivierte Regeln gerade noch Zusammenhalt boten, gerät ins Rutschen, weil das Investment von Jungunternehmer Christian Jedermann - brillant gespielt von Till Bauer - ins Leere stürzt.