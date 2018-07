Stark! Schrott unterbietet in Monaco EM-Limit

Beate Schrott qualifizierte sich im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Monaco über 100 m Hürden in 13,22 Sekunden für die Leichtathletik-EM in Berlin (6. bis 12. August). Sie unterbot die geforderte Norm um drei Hundertstel. Damit sind jetzt 14 Österreicher für diese Titelkämpfe im denkwürdigen Olympiastadion fix.