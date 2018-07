Polizei ertappte Georgier mit gefälschten Papieren

Beamte der Landesverkehrsabteilung hielten am Freitag Vormittag am Parkplatz in Langkampfen einen Fahrzeuglenker an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der Autofahrer wies sich bei den Polizisten mit litauischem Führerschein und einer litauischen Identitätskarte aus. Die Beamten stellten allerdings rasch fest, dass es sich dabei um gefälschte Papiere handelte.