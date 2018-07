Dritter Etappensieg für Weltmeister Peter Sagan

Im Gesamtklassement änderte sich am Tag nach der Königsetappe in den Alpen wie erwartet nichts. An der Spitze thront weiter das britische Sky-Duo Geraint Thomas und Chris Froome. Dritter ist der Niederländer Tom Dumoulin aus dem Team Sunweb. Am Samstag steht ein hügeliges Teilstück von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Mende mit einer 3-km-Schlusssteigung auf dem Programm.