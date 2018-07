Und ewig lockt die Buhlschaft

So wie Birgit Minichmayr einst: „Ach, ich nehme es mit Humor. Große Schwierigkeiten bekomme ich, wenn man versucht, meine Eltern oder meine Freunde anzurufen und nach mir auszufragen. Solche Methoden finde ich unterirdisch. Nicht weil ich Society-Geschichten verurteile, das soll jeder einfach für sich selber so halten, wie er es möchte. Als Schauspielerin gebe ich ohnehin so viel von mir preis. Ich bin schließlich mein eigenes Material.“