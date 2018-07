U-Haft: Schlug Burkay S. auch am Vortag zu?

Nach den Hintergründen für die Verhängung der U-Haft gefragt, erklärte Marakovits: „Im Zuge der Ermittlungen seitens der Polizei am Donnerstag wurde festgestellt, dass der Verdächtige bereits am Tag davor ähnliche Taten gesetzt hat“, so der Sprecher. „Deshalb wurde er in Untersuchungshaft genommen.“ Der 24-Jährige hatte also offenbar bereits am Mittwoch Passanten auf der Straße angegriffen. Nähere Informationen dazu machte Marakovits mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft Wien nicht, auch konnte er keine Angaben rund um die Zahl der Attacken und deren genauen Hergang machen.