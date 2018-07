Wüste Attacke! Froome von Zuschauer geschlagen

„Wenn ihr Sky nicht mögt, okay. Buht und pfeift ruhig, das ist in Ordnung. Aber packt uns nicht an, spuckt uns nicht an“, sagte Geraint Thomas, der Tagesgewinner. Froome, der als Vierter ins Ziel kam, wird sich mit den Reaktionen weniger beschäftigen, als damit, wie er seinen eigenen Mannschaftskollegen schlagen kann.