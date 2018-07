GKK-Millionen: Städte und Gemeinden hoffen

Nur so könne die Versorgung gesichert werden, erklärt Schweighofer. Der aber einräumen muss, dass in den großen Gebieten mit bis zu 60.000 Einwohnern dann Anfahrtswege von bis zu eineinhalb Stunden vorkommen könnten. „Die gibt es aber jetzt auch schon, weil es den wenigen Ärzten schlicht und einfach nicht möglich ist, alle Dienste zu besetzen“, so der Fachmann.