Zeuge schilderte Szenen von Steinigung in Hörsaal

Plötzlich unterbrach der Richter die Erzählung: „Was ist da so lustig?“, fragte er einen der Angeklagten, der gelacht hatte. „Nichts“, antwortete dieser. „Ihr blödes Grinsen braucht da keiner“, setzte der Staatsanwalt nach. Da drehte sich der Zeuge um und sprach die Beschuldigten direkt an: „Wenn ihr in der Nähe von einem Konzentrationslager in Bosnien gelebt und die Kinder schreien gehört hättet, weil sie die Eltern umbringen, würdet ihr nicht so denken und so viel Hass in euch tragen“, brach es unter Tränen aus ihm heraus.