Ferrero zahlt seinen Mitarbeitern Superbonus

Anerkennung für Rekordeinnahmen

Die Prämie sei eine Anerkennung für Rekordeinnahmen, aber auch das Erreichen von Qualitätsstandards, hieß es. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10,5 Milliarden Euro beschäftigt 30.300 Personen. Der Konzern ist weltweit mit 91 Tochtergesellschaften und 23 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.