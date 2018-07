U6-Stinkverbot: Reicht die gute Kinderstube?

Schluss für Eau de Kebab in der U6

Ab September soll nämlich der Verzehr von stark riechenden Speisen in den Zügen der U6 verboten werden. Dazu soll in urösterreichischer, bürokratischer Manier bis zum Herbst eine Auflistung der stinkendsten Speisen erstellt werden, deren Verzehr fortan nicht mehr erlaubt sein soll. Gerüchten zufolge sollen Leberkäse, Pizza, Nudelgerichte sowie Kebab Fixplatzierungen innehaben. Ob Wurstsemmel und Sardellendose eine Nominierung auf der schwarzen Liste ergattern, könnte eine bald startende Umfrage entscheiden.