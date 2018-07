Wiener Stadträtin verteilt in U-Bahn Gratis-Deos

Während das einige Wiener für geschmacklos halten, ist die Aktion in den Augen (und Nasen) der anderen eine hilfreiche Maßnahme, um eine Fahrt von Siebenhirten nach Floridsdorf ohne gesundheitliche Einbußen zu überstehen. Sima jedenfalls stellte auch am Montag in der schweißtreibenden U6-Station Währinger Straße klar: Die Aktion soll „keine Beleidigung der Wiener“ sein.