Gefängnisstrafen nach Kartoffelschäler-Raub

Jedenfalls sind die beiden an jenem Jänner-Tag zur Mittagszeit in das Geschäft an der Salzburger Rainerstraße: Der Ältere bedrohte die Verkäuferin, drängte sie in ein Nebenzimmer. Währenddessen stopfte der andere Schmuck um 6000 Euro in die Tasche. Dann betrat plötzlich eine Freundin des Opfers den Laden. Dieses zweite Opfer packte er am Nacken, wie ihm der Richter vorhielt. „Stimmt nicht, ich war nicht aggressiv“, versuchte sich der Obdach- und Arbeitslose zu erklären. Alles sei ein „Kurzschluss wegen den Drogen“ gewesen, so der vierfach Vorbestrafte, der schon in Italien saß, und hierzulande fünf Jahre wegen Suchtgift ausfasste. Die Festnahme folgte vor Ort: Weil die Verkäuferin den Notrufknopf in ihrer Halskette gedrückt hatte und Beamte sofort da waren.