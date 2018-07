Ein Dutzend neue Monde um den Jupiter entdeckt

Zwei der neu entdeckten Monde sind Teil der sogenannten prograden Gruppe (in der Grafik blau dargestellt, Anm.), die näher am Jupiter dran ist und in der gleichen Richtung wie der Planet kreist. Auch diese Trabanten, die etwa ein Jahr brauchen, um den Jupiter zu umrunden, waren wohl einst Teil eines größeren Objekts, so die Astronomen.