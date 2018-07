Kleinster Held ganz groß: „Ant-Man“ ist zurück!

Der kleinste Held des Marvel Cinematic Universe ist zurück - und er hat Verstärkung mitgebracht. In „Ant-Man and the Wasp“ begibt sich der frühere Kleinkriminelle Scott Lang (Paul Rudd), der als Ant-Man dank High-Tech-Anzug sehr klein schrumpfen oder gigantisch groß wachsen kann, zusammen mit seiner schlagfertigen Mitstreiterin The Wasp (Evangeline Lilly) auf eine spektakuläre und zugleich aberwitzig-komische Reise durch San Francisco und in das Quantenreich. Die Action-Komödie für die ganze Familie läuft ab 26.7. in den heimischen Kinos.