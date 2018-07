White Lies: „Sind nicht die größte Band der Welt“

Durch die Umsiedlung in den Sonnenstaat Kalifornien wird zumindest das Dialektproblem ein zunehmend geringeres werden. Am Wichtigsten war ohnehin, dass McVeigh dadurch in einen Kreativitätsrausch verfiel. „Als ich dort hinzog kannte ich anfangs so gut wie niemanden und saß den ganzen Tag am Piano, um Songs zu komponieren. Je mehr ich spielte, umso mehr wurde ich einen Strudel der Musik gezogen. Ich entdeckte vor allem die klassische Musik für mich. Die Landschaft in diesem Bereich ist unheimlich aufregend und beeindruckend. Es gibt tonnenweise Komponisten in der Klassik, die mich auf Knopfdruck zum Weinen bringen können. Keine Musik beinhaltet derart viel Emotion. Ich würde wirklich jedem raten, speziell Bach zu hören. Er wird eure Sichtweise auf die Populärmusik garantiert verändern.“