Vom Hochleistungssport zur Schwimmtrainerin

Staatsmeisterin im Delphinschwimmen und Kraulen

Schon im zarten Alter von fünf Jahren legte dazu ihre Mutter - selbst Schwimmerin - den Grundstein für diese Liebe. Schnell wurde aus dem Hobbysport ein Leistungssport und später sogar Hochleistungssport, der ihr von 1986 bis 1991 den Staatsmeistertitel im Delphinschwimmen und Kraulen brachte. Mehr als 20-mal holte sich die heute 46-Jährige die Staatsmeister-Titel und gründete in ihrer früheren Heimat Salzburg eine Schwimmschule. Vor über 17 Jahren schließlich gründete sie in Oberösterreich die Schwimmschule im Welldorado Wels. Dort bietet sie mit 15 Mitarbeitern für Schüler von null bis 100 Jahren ein großes Kurs-Spektrum an. „Schon Schwangere können bei uns Wohlfühlschwimmen erleben, danach kommen die Kleinen ab etwa drei Monaten zum Babyschwimmen“, so die motivierte Expertin.