Wie gefährlich ist der Trump-Putin-Gipfel für uns?

NATO fürchtet Ende der Osteuropa-Manöver

Bei der NATO befürchtet man, dass Trump Putin ein Ende der Manöver in Osteuropa versprechen könnte. Seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 hat die NATO die Zahl der Manöver stark erhöht, was die Führung in Moskau erzürnt. Sollte Trump sich bereit erklären, die Zahl der Militärübungen zurückzufahren, wäre dies ein großer Erfolg für Putin - den Europäern würde er damit in den Rücken fallen.