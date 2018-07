30 Minuten unter Wasser: Schwimmer wiederbelebt!

Opfer in neun Metern Tiefe lokalisiert

„Es war großes Glück, dass der Feuerwehrtaucher so schnell vor Ort war und seine private Tauchausrüstung dabeihatte. So konnte der Mann beim ersten Tauchgang binnen kürzester Zeit in rund neun Metern Tiefe lokalisiert und gerettet werden“, erzählte Peter Kroiss, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Am Ufer wurde der 26-Jährige dann reanimiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen.