Ein emotionaler Abschluss fürs ehrbare Kinderfest

Geholfen nicht nur bei einem Versprechen, das Mario Schitter damals, 2009, einem Freund gegeben hatte, dessen Tochter an Krebs erkrankte. Sondern auch beteiligt daran waren, dass aus dem Recon-„Event of Solidarity“ ein Fixpunkt im Lungau-Kalender geworden ist. Dieses Wochenende, eben zum 10. Mal, sogar drei Tage lang. Da hatte selbst der Wettergott am Abschluss-Sonntag ein Charity-Herz: Nach einem heftigen Willkommensregen am Vormittag blieb es trocken, die spektakuläre Motorrad- & BMX-Show der „Masters of Dirt“ lockte genauso viele Besucher an, wie das bunte Kinderprogramm, von Hüpfburg, Rutsche über Rodeo-Reiten, Mal- und Bastelecke. Eine besonders trickreiche Darbietung hatten die Seifenblasen-Künstler „Dr. Bubble“ Aramis Gehberger und Malwina Sohr. Für köstliche Speisen sorgte der Tamsweger Hendlkönig Stefan Wochinz. „1000 Hendln und 1000 Bosna“, bilanzierte er schmunzelnd. Auf der Bühne machten Schlagersängerin Julia Buchner, die Rockabulls, die Jungen Zillertaler und Russkaja-Geigerin Mia Nova perfekte Figur und Stimmung. Einzig in der Ecke der Fußball-Fans hatten kroatische Fans beim Public Viewing im Gegensatz zu Frankreich-Anhängern weniger zu lachen.