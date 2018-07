Zerstörungswut nach einer Beachparty

Alkohol, Frust oder einfach nur reine Zerstörungswut: Ein noch unbekannter Täter ließ - vermutlich am Heimweg von einer Beachparty - in Weitersfelden entlang der L 472 seine Aggressionen an diversen Gegenständen aus. So riss er mehrere Straßenleitpflöcke und ein Privatschild aus und schmiss Gegenstände in Büsche und ein Feld. Geschädigte und Autofahrer erstatteten Anzeige. Die Vandalenstrecke zieht sich laut Polizei über 5,5 Kilometer dahin. Eine konkrete Schadenssumme ist noch nicht bekannt.