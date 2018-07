Izabel Goulart genießt in Mykonos pralles Leben

Scharfe Kurven, heiße Küsse: In Mykonos feiern Izabel Goulart und Kevin Trapp gerade ihre Verlobung. Erst vor einer Woche hielt der deutsche Torwart um die Hand der Victoria‘s-Secret-Beauty an. Kein Wunder, dass am Strand der Kykladeninsel die Funken nur so fliegen und die beiden die Finger nicht voneinander lassen können.