Mountainbiker stürzte sechs Meter in die Tiefe

Am Samstag gegen 20,45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Österreicher mit seinem Mountainbike von der Jausenstation in Kleinboden entlang des Rauthweges talwärts in Richtung Fügen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der 54-Jährige dabei rechts von der Straße ab und stürzte in der Folge sechs Meter in ein steiles, unwegsames Waldstück ab. Der Mann wurde von der Besatzung des Notarzthubschrauber Heli 4 mit dem Tau geborgen und mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.