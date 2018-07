Stefan Denifl ist zurück auf dem Rad

Wie von den Ärzten empfohlen habe er nach einer Woche kompletter Ruhe vor einigen Tage wieder mit leichten Ergometer-Einheiten begonnen. Erst nach einer neuerlichen sportmedizinischen Untersuchung in Innsbruck und Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt erfolgte der Rückkehr aufs Rennrad. „Ab nächster Woche bin ich dann wieder komplett frei, was das Training betrifft. Ich werde in die Dolomiten fahren“, so der Stubaier. Bereits Ende Juli bei der Tour de Wallonie will er wieder ins Renngeschehen einsteigen. „Ich bin topmotiviert“, betonte Denifl.