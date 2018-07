Per EU-Haftbefehl Gesuchten in Oberndorf gefasst

Der junge Mann hatte sich gemeinsam mit zwei weiteren Männern in der Nähe einer Bank aufgehalten. Polizisten fiel das Trio auf, sie kontrollierten die Papiere der Männer. Dabei kam heraus, dass einer der drei, ein 19-jähriger Deutscher, per EU-Haftbefehl gesucht wird. Ihm wird mehrfache schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Der Deutsche wurde festgenommen und in die Justizanstalt nach Puch gebracht.