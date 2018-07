Spürnasenecken in Mittersill

Jetzt profitieren auch kleine Forscher im Oberpinzgau: Gleich beide Kindergärten wurden in Mittersill im Rahmen einer besonderen Kooperation zwischen Gemeinde, Privatstiftung Sparkasse Mittersill und Firmen mit einer neuen „Spürnasenecke“ ausgestattet. In den vom Land Salzburg geförderten Labors können Mädchen und Buben in mehr als 80 spannenden Experimenten ihren Forschergeist ausleben und mit viel Spaß die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften erkunden.



In dem neuen kleinen Labor gilt es für die jungen Wissenschaftler im Mittersiller Zierteich-Kindergarten „kunterbunt“ sowie im St. Vinzenz-Kindergarten ab sofort spannende Aufgaben zu lösen. Sie ergründen, wie sich die Höhe eines Objekts ohne Maßband bestimmt, wie man schwere Dinge mit einem Flaschenzug heben kann oder warum Wasser „schrumpft“, wenn es in Eiswürfeln schmilzt