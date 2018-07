Zwei Asylwerber als Drogenbandenchefs verhaftet

Drogen um 150.000 Euro

Dabei konnten die Beamten zwei afghanische Asylwerber im Alter von 19 und 24 Jahren in ihren Asylunterkünften in Steyr schnappen, die beiden sollen zusammen mehr als 15 Kilogramm Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von 150.000 Euro in Umlauf gebracht haben. Ein weiterer Komplize (31) tauchte unter, nach ihm wird noch gefahndet.