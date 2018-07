Hallenbad Klagenfurt: Grüne sind gegen Ostbucht

Diskussionen seit 2005

Wie überhaupt in Sachen Hallenbad in Klagenfurt alles schon einmal da war: 2005 wurde ein Erlebnisbad visionär präsentiert; 2008 kündigte man eine Hallenbaderöffnung für spätestens 2013 an; 2009 wollte man das Hallenbad auf das Messegelände bauen; 2011 wurde ein „grünes Bad“ am Campingplatz vis a vis vom Strandbad bereits „fix“ beschlossen. Und es gab auch mehrere Anläufe, das dringend benötigte 50-Meter-Sportbecken separat zu bauen: neben dem Kraftwerk im Süden der Stadt, um Heizkosten zu sparen.