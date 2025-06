Infrastrukturprojekt: Herzogstadt plant Petition

Erst kürzlich sorgte eine Petition bereits für Aufregung. Darin hatten die St. Veiter Stadtpolitiker Land und Bund aufgefordert, die Millionen-Förderung für das Hallenbad in der Landeshauptstadt der Herzogstadt für die Sanierung ihres Schwimmbades zu geben (wir haben berichtet). Nun soll in der Sitzung am Donnerstag von der SPÖ die nächste Petition eingebracht werden.