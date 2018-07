„Keine Verträge zum Nachteil Österreichs“

Kurz sieht in der aktuellen Asylpolitik der Deutschen eine „Trendwende, die sich auch auf europäischer Ebene abzeichnet“. Deutschland sei nun bereit „nationale Maßnahmen“ zu setzen. Allerdings sei noch nicht klar, was tatsächlich die Regierungslinie Berlins sei, denn der Koalitionspartner SPD habe ja noch nicht zugestimmt, so der Bundeskanzler: „Was Deutschland nun wirklich konkret vorhat, wissen wir noch nicht.“ Der deutsche Innenminister Horst Seehofer werde auch deshalb am Donnerstag zu Gesprächen in Wien eintreffen.