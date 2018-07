Tagesklinik kürzt OP-Wartezeiten ab

Auch in hohem Alter mit klarem Blick in die Welt schauen - dieser Wunsch wird oft durch den Grauen Star im wahrsten Sinne getrübt. Eine Routineoperation schafft Abhilfe. Ein Zentrum dafür ist das Spital in Horn. Um Wartezeiten zu verkürzen, gibt es nun auch eine Augentagesklinik im Nachbarbezirk Gmünd.