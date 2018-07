Vöcklabruck erteilt Moschee nach 7 Jahren das Aus

Noch keine Bautätigkeit in Vorchdorf

Auch in Vorchdorf tut sich derzeit nichts in puncti Moschee. Dort hat der Gemeinderat den Verkauf eines Grundstücks an den Kulturverein ALIF beschlossen. Der will die Moschee aus dem Ortsteil Messenbach dorthin übersiedeln. Gebaut wird aber noch nichts.