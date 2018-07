Nadine Klein: So sexy ist die neue „Bachelorette“

Bikinibeauty Nadine Klein ist gebürtige Münchnerin, lebt aber seit zehn Jahren in Berlin und sagt: „Seitdem hole ich alles nach, was ich in meiner Jugend verpasst habe“. Damals kümmerte sich die toughe Brünette um ihre kranke Großmutter, deren Pflege sie lange in den Vordergrund ihres Lebens stellte. Viele Freunde, Kontakt zu Jungs und Interesse an typischen Teenager-Themen hatte sie in diesen Jahren kaum.