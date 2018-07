79-jähriger Radfahrer bei Unfall getötet

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 23-Jährige aus dem Bezirk Liezen gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Paß-Stein-Straße L 729 aus Richtung Bundesstraße B320 kommend in Richtung Prenten. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam sie zu weit in die Fahrbahnmitte und prallte gegen einen entgegenkommenden Radfahrer, der ebenfalls in der Fahrbahnmitte fuhr.