63-Jähriger musste mittels Tau geborgen werden

Der 63-Jährige wanderte am Samstagvormittag durchs Kaisertal. Gegen 10.30 Uhr rutschte der Mann beim Überqueren eines schmalen Holzsteges aus und stürzte aus einer Höhe von etwa zwei Metern in ein Bachbett. Dabei verletzte sich der Deutsche schwer an der Wirbelsäule und am Handgelenk. Er wurde mit mit dem Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Kufstein geflogen.