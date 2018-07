Mohoric in Feldkirch Auftaktsieger der Ö-Tour!

Die Auftaktetappe der Jubiläumsausgabe der Rundfahrt stand ganz im Zeichen des World-Tour-Teams Bahrain-Merida, das mit dem Niederösterreicher Hermann Pernsteiner auch um den Gesamtsieg mitfahren will. Der Rennstall kontrollierte nicht nur das Rennen, sondern landete durch Mohoric und Visconti vor dem Montforthaus auch einen Doppelsieg. „Für uns war es ein perfekter Auftakt für die Rundfahrt“, sagte Pernsteiner. „Es ist alles so aufgegangen, wie wir es geplant haben.“ Mohoric und Visconti sollten an der Spitze in die anspruchsvolle Kopfsteinpflaster-Passage in der Feldkircher Altstadt geführt werden, der Slowene machte das Rennen. Pernsteiner: „Wir haben gewusst: Wenn Mohoric zur letzten Kilometer-Marke vorne kommt, wird es schwierig, ihn zu schlagen.“