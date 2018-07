Bei Abstieg von Berg in Not geraten

Am Mittwoch brach ein junger Burgenländer im Bezirk Liezen zu einer Wanderung zur knapp 1400 Meter hohen Almmauer auf. Am Nachmittag wollte er retour ins Tal nach Hieflau. Den Ort erreichte der 23-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See allerdings nicht. Denn gegen 17.15 Uhr kam der Ausflügler vom Weg ab. Er musste seinen Abstieg im steilen Felsengelände fortsetzen. Bis er weder vor noch zurück konnte. Notruf!