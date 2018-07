Regierungspolitiker „mit Pflastersteinen bedroht“

Eine Protestaktion gegen den Zwölf-Stunden-Tag hat in Regierungskreisen für gehörigen Wirbel gesorgt. So seien Pflastersteine und Plakate vor die Türen mehrerer Abgeordneter von ÖVP und FPÖ gestellt worden. Vertreter der Koalition zeigten sich am Donnerstag empört. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sprach von einer „nie da gewesenen Eskalation“.