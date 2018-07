Robert K.: „Stimmen gaben mir Auftrag zum Mord“

Gefühllos hatte Robert K. nach dem Mord an der kleinen Hadishat in Wien Anfang Mai zu Protokoll gegeben, dass die Siebenjährige ein Zufallsopfer gewesen sei, dass es an diesem Tag „jeden hätte treffen können“, der seine „irre Wut“ zu spüren bekommen hätte können (siehe Video oben). Jetzt hat der Verdächtige, der in U-Haft sitzt, seine Aussage geändert und gibt an: „Stimmen gaben mir den Auftrag zum Mord.“