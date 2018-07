Kleiner Italiener auf Einbruchstour durch Osttirol

Der 67-jährige Italiener soll im Juni in insgesamt drei Hotels in Lienz eingebrochen und dort Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen haben. Dem nicht genug hatte sich der Mann während seiner kriminellen Machenschaften auch noch in zwei Lienzer Gasthäuser eingemietet, seine Rechnungen jedoch nie bezahlt. Die Polizei ersucht um Hinweise.