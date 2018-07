Turins Bürgermeisterin hofft auf Ronaldo-Transfer

Nach den Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Real-Madrid-Stürmer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin hat nicht nur die Bürgermeisterin der Stadt zu träumen begonnen. „Wenn er kommt, wäre das einzigartig“, sagte Chiara Appendino am Mittwoch in Turin laut italienischen Nachrichtenagenturen, „es wäre sehr positiv für unsere Stadt und für unsere Gegend, auch was das Image angeht.“