Pannenstreifen-Freigabe: Start Mitte Juli auf A4

Kommt es ab Mitte Juli auf dem 3,8 Kilometer langen A4-Teilstück zwischen der Simmeringe Haide und dem Knoten Schwechat Richtung Ungarn zu Überlastung und Stau, wird der Pannenstreifen in den Stoßzeiten vorübergehend freigeben. Der Verkehrsklub warnte jedoch am Mittwoch vor allzu großen Erwartungen an das Pilotprojekt, „weil eine Umsetzung nicht an vielen Stellen in Österreich möglich bzw. sinnvoll ist“, so ÖAMTC-Experte Nikolaus Authried. Und weiter: „Pannenstreifen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und dürfen daher nicht dauerhaft dem Verkehrsfluss geopfert werden. Eine Freigabe des Pannenstreifens kann nur eine temporäre Notlösung sein.“