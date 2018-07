Vor Gericht: Bauer für Tierarzt zu geizig

Das Tierdrama nahm im Herbst in einem kleinen Betrieb mit fünf Hektar Grünland und fünf Stück Vieh seinen Lauf: Eine Kuh litt an eitrigen Klauen, was der Landwirt zunächst auch durchaus ernst nahm. Mit Salben versuchte er das Tier zu behandeln. Doch nach Tagen wurde die Kuh immer schwächer, konnte nicht mehr aufstehen, fraß auch kaum noch und verendete schließlich. „Warum holen Sie keinen Tierarzt, wenn ein Rind nicht mehr stehen kann?“, fragte der Richter. „Die Kosten von etwa 200 Euro waren mir halt zu viel“, räumte der bisher unbescholtene Landwirt ein. Nachsatz: „Aber Schmerzen wird’s schon gehabt haben.“ Acht Tage lang lag der Kadaver des Tieres dann am Hof, bei der BSE-Kontrolle stieß man auf den fast schon verwesten Körper.