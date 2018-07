Neues „Mascherl“ für steirischen Wein

Bewährter Inhalt, neues Etikett: Um den Absatz von steirischem Wein ordentlich in die Höhe zu treiben, soll noch heuer ein neues Herkunftssystem eingeführt werden. Mit dem DAC-Siegel, das dem Kunden eine gewisse Herkunft sowie hohe Qualitätsstandards garantiert, will man vor allem am internationalen Parkett punkten.