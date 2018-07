Arbeitszeit neu: Kurz bleibt hart

„Bundesregierung ignoriert mehr als 100.000 Menschen“

Kritik daran, dass der Bundeskanzler keine Gespräche mehr über das „gute“ Gesetz führen will, kam am Montag unter anderem von der Gewerkschaft PRO-GE. „Die Bundesregierung ignoriert mehr als 100.000 Menschen, die bei der Demo am Samstag ihren Unmut über den generellen 12-Stunden-Tag kundgetan haben. Und sie zeigt keinerlei Respekt gegenüber den Zehntausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in Betriebsversammlungen ihre Sorgen über die geplante Gesetzesänderung mitteilen“, so Vorsitzender Rainer Wimmer.