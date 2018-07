Linksnationalist gewinnt Präsidentenwahl in Mexiko

Andres Manuel Lopez Obrador ist am Sonntag zu Mexikos neuem Staatspräsidenten gewählt worden. Der Linksnationalist erhielt laut Auszählung von rund 7800 repräsentativen Wahlzentren über 53 Prozent der Stimmen. Seine beiden Konkurrenten von der regierenden PRI und der konservativen PAN gestanden bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse ihre Niederlage ein. Obrador, der bereits zum dritten Mal kandidierte, hatte während seines Wahlkampfs einen „Umbruch“ in seinem Land angekündigt. Einerseits will der 64-Jährige der „Macht-Mafia“ den Kampf ansagen und andererseits eine nationalistische Politik verfolgen. Das klingt in Anlehnung an die Politik von US-Präsident Donald Trump nach „Mexiko zuerst!“